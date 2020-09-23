محافظ حضرموت يرسل برقية تهنئة للملك سلمان بمناسبة العيد الوطني ال90 للمملكة

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة العيد الوطني ال90 للمملكة العربية السعودية الشقيقة.



جاء فيها:

"يسرني أن أتقدم اليكم باسم قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وباسم كافة أبناء حضرموت في داخل الوطن وخارجه، بأحر التهاني وأصدق الأماني لجلالتكم وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة لعيد الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية، الذي يصادف ال 23 من سبتمبر من كل عام.

وأنها لمناسبة ونحن نرفع لجلالتكم تحيات وتهاني أبناء محافظة حضرموت الذين يكنون لكم خالص التقدير والاحترام والعرفان لما تقدمونه في مساعدات وتدخلات لمعالجة العديد من الصعوبات الحياتية، وهم اليوم يعانون من مشكلة حادة في مجال الكهرباء أثرت تأثيراً بالغاً على حياة الناس ونخشى انعكاساتها السلبية على الحياة الأمنية في حالة أن استمرت على هذا الحال.

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إننا ونحن نهنئ جلالتكم بمناسبة العيد الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية الشقيقة، فإننا نتمنى لجلالتكم موفور الصحة والتقدم، ولشعبكم المزيد من التطوير والنماء.

اللواء الركن/

فرج سالمين البحسني

محافظ حضرموت

قائد المنطقة العسكرية الثانية".

كما بعث محافظ حضرموت، برقية تهنئة مماثلة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، هنأه فيها بالعيد الوطني ال90 للمملكة العربية السعودية.