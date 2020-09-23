شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات والسعودية تحالف قوي وشراكة عميقة والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة تهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ90.



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