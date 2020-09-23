شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام البحريني: ما دام السعودية بخير فالوطن العربي والأمة الإسلامية بخير والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي: ما دام السعودية بخير فالخليج والوطن العربي والأمة الإسلامية بخير وأضاف في تصريحات - وكالة الأنباء البحرينية - بمناسبة اليوم الوطني التسعين للملكة العربية السعودية : لا اعتقد في العصر الحديث تعرضت دولة لهجمات إعلامية كما تعرضت لها السعودية والبحرين، ولكن العالم تفاجأ بالشعب السعودي والبحريني كخط دفاع أول لحماية الوطن والأرض والتاريخ. وقال الرميحي : مهنئاً باليوم الوطني السعودي التاريخ والدم والنسب والمصير المشترك كلها شواهد على عمق العلاقات الأخوية المتميزة.

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