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الإمارات: حالة وفاة و1083 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 406 حالات.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1083 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 87 ألفا و530 حالة.

ولفتت إلى أن 970 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 76 ألفا و995 حالة.

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