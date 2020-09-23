شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء برج إيفل بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة والان نبدء بالتفاصيل

جرى إخلاء برج إيفيل في باريس بعد تلقى تهديد يفيد بوجود قنبلة، وذلك بحسب المعلومات الواردة من إدارة البرج والشرطة. وأكدت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أنها تلقت تهديدا يفيد بوجود قنبلة، مضيفة أن عملية تجري في المنطقة حاليا. وقالت إدارة البرج إنه تم إخلاء البرج.

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