شكرا لقرائتكم خبر عن 95 ألف إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 95.339 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 875 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 86.482 حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 64 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 519 والمنومين في العناية المركزة 190 منوماً.
كانت هذه تفاصيل خبر 95 ألف إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.