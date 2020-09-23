شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تدعو إلى قواعد موحدة لمكافحة كورونا خلال الخريف والان نبدء بالتفاصيل

دعت الحكومة الألمانية إلى استخدام تطبيق التحذير من العدوى بفيروس كورونا المستجد على الهواتف الذكية بشكل مكثف، في ضوء حلول الخريف والشتاء.

وقال وزير الصحة ينس شبان اليوم الأربعاء في برلين خلال تقييمه للتطبيق بعد 100 يوم من إطلاقه: "يرجى استخدام هذه الأداة خلال الجائحة"، موضحا أن الاستخدام يتضمن إبلاغ دائرة الاتصال الخاصة بالفرد حال اتضحت إيجابية إصابته بالفيروس.

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وذكر الوزير أن هذا يحدث حتى الآن في حوالي نصف الحالات فقط، موضحا أن نحو 5 آلاف فرد حذروا جهات الاتصال الخاصة بهم بهذه الطريقة، مشيرا إلى

أنه مع وجود ما بين 10 إلى 20 جهة اتصال لكل شخص، كان من الممكن إبلاغ عشرات الآلاف من الأشخاص.

ويمكن للتطبيق قياس ما إذا كان مستخدمو الهاتف المحمول قد اقتربوا من مسافة تزيد عن مترين لفترة زمنية طويلة من شخص مصاب بالفيروس. وإذا كانت نتيجة اختبار المستخدم إيجابية وشاركه في التطبيق، يقوم التطبيق بإبلاغ المستخدمين الآخرين بأنهم كانوا بالقرب من شخص مصاب. ويمكن حينها أن يتلقى هؤلاء الأفراد اختبارات للكشف عن الإصابة بكورونا على حساب التأمين الصحي.