وزير الداخلية: نفاذ القانون وتعزيز الامن سيكون على جميع التراب الوطني

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، ان الوزارة ماضية في انفاذ الامن وتعزيزه على جميع التراب الوطني.



وقال بيان لمكتب الغانمي الاعلامي تلقته الخليج 365، عقب لقاءه بالنائب الثاني لرئيس المجلس بشير الحداد في مجلس النواب ان "اللقاء يأتي في أطار تنسيق الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "مناقشة الوضع الامني في عموم محافظات العراق والجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتحقيق الامن والاستقرار وسيادة القانون".

وأشاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وفقا للبيان بــ"الغانمي" واصفاً جهوده ومتابعته الميدانية ـ"المهمة والضرورية للوضع الامني".

واكد وزير الداخلية بحسب البيان ان "الوزارة ماضية لتعزيز الامن وبسط نفاذ القانون على جميع التراب الوطني مبيناً ان توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة كان لها الأثر الإيجابي في توجيه العمل بالشكل المطلوب".