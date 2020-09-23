المالكي لبريطانيا: لن نسمح ان يكون العراق منطلقا للاعتداء على أي دولة جارة

اعرب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، عن رفضه ان يكون العراق منطلقا للاعتداء على اي دولة جارة.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيكي، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية والتصعيد الحاصل المنطقة".

واكد المالكي وفقا للبيان "أهمية العمل والتعاون المشترك بين البلدين لتجنيب العراق والمنطقة النزاعات والحروب"، مشيرا الى ان "الصراع الامريكي الايراني لا يزال يلقي بظلاله على العراق".

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واوضح ان "العراق يعتز بعلاقاته مع دول العالم ويرفض استهداف البعثات الدبلوماسية"، لافتا الى "اننا لن نسمح بان نكون منطلقا للاعتداء على أي دولة من دول الجوار، أو ساحة حرب لتصفية الحسابات".

ودعا المالكي الى "التهدئة والتفاهم بين اطراف الازمة الاقليمية والدولية والمحلية".

بدوره، أكد السفير البريطاني بحسب البيان دعم بلاده لـ"سيادة واستقرار العراق"، مشيراً إلى "أهمية ضبط النفس والركون إلى الحوار البنّاء والابتعاد عن التصعيد وتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية".