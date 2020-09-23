عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في باريس معالي جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات.

وناقش مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا.

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وبحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وجهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعياته وأهمية دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل الى لقاح للمرض.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي جون إيف لودريان على علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين وقيادتهما والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

و استعرض الجانبان معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها الهام في تحقيق السلام والازدهار للمنطقة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الإماراتية الفرنسية المتميزة وما تشهده مجالات التعاون المشترك من نمو وتطور مستمرين وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.