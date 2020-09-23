- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد أبوظبي يهنئ السعودية باليوم الوطني: 90 عاماً من الإنجازات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السعودية باليوم الوطني، مؤكدا أن علاقات البلدين كانت ولا تزال وستظل نموذجاً للأخوة والمحبة والتوافق.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على تويتر: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني.. 90 عاماً من الإنجازات الحضارية، والمواقف التاريخية في دعم القضايا العربية والإسلامية".
وأضاف: "علاقات الإمارات والسعودية كانت ولا تزال وستظل نموذجاً للأخوة والمحبة والتوافق والمصير الواحد".
وتحتفل السعودية، اليوم الأربعاء، باليوم الوطني الـ90، الذي يوافق 23 سبتمبر/أيلول من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية.
وتربط علاقات تاريخية أزلية دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، وتجعل من أعياد هذا البلد أو ذاك، لوحة فرح متناظرة بالجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد أبوظبي يهنئ السعودية باليوم الوطني: 90 عاماً من الإنجازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.