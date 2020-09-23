شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 15 فلسطينياً من الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، 15 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.



وذكر نادي الاسير الفلسطيني في بيان له، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن طولكرم وطوباس وقلقيلية وبيت لحم والخليل، واعتقلت 15 مواطناً فلسطينيا.

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