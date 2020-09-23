شحن 3700 طن زجاج وتفريغ 3500 رخام بموانئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - القطاع الشمالي - أن ميناء غرب بورسعيد استقبل، اليوم الأربعاء، السفينة RUTH التي ترفع علم انتجوا والبالغ طولها 88 متر والغاطس 7 أمتار، وذلك لشحن 3700 طن زجاج من الميناء.

وأضافت في بيان لها، أنه استقبل الميناء أيضًا السفينة ZAMZAM التي ترفع علم توجو والبالغ طولها 98 متر والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 3500طن رخام بالميناء.

وأشارت إلى أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 26 سفينة، وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.