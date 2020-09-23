المهندس سيد فاروق رئيسا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً رقم 556 لسنة 2020، بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان و شركاه )، وذلك بناءً على ما عرضه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشمل التشكيل الجديد المهندس سيد فاروق رئيسا لمجلس الإدارة، والمهندس أحمد العصار نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة والمهندس إمام عفيفي والمحاسب حسام الدين إمام نائبا رئيس مجلس الإدارة ويضم المجلس في عضويته كل من الدكتور محمد أنسي البشوتي والمهندسة إيمان سليمان والمهندس طارق صقر والمهندس حسام الدين الريفي والدكتور محمد يوسف والمهندس أحمد عباس والمهندس أسامة مصطفى والمهندس إبراهيم مبروك ومحمد الأتربي والمهندس خالد عباس وهشام عكاشة.

ومن جانبه أعرب المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية، كما توجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على دعمهما المتواصل للشركة.

وتوجه فاروق والذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة بالشركة بالشكر والتقدير للمهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة السابق على ما قدمه من جهد كبير طوال فترة عمله بالشركة وخاصة خلال رئاسته للمجلس منذ عام 2013، تلك الفترة التي شهدت الشركة خلالها زيادة في حجم الأعمال وتنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة، وتعهد فاروق بمواصلة مسيرة شركة المقاولون العرب لتظل ذراع الدولة في مجال صناعة البناء والتشييد.