بالصور.. أهالي يعثرون على ملابس ملطخة بالدماء بمحيط مقابر بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

عثرت حملة نظمها مجموعة من الشباب المتطوع لتنظيف وتطهير المقابر من الخارج بقرية النواورة التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط، على أعمال سحر وملابس ملطخة بالدماء وطلاسم وأحجبة داخل المقابر بهدف إلحاق الضرر والانتقام من الآخرين - "بحسب الحملة".

محمد عنتر، أحد أهالي مركز البداري بمحافظة أسيوط، قال لـ"الخليج 365" إنه يجري تنظيم حملة لنظافة المقابر من أعمال السحر والشعوذة والدجل للأسبوع الثاني على التوالي، بعد شكاوى من الأهالي، وقررنا عمل جروب علي "الفيسبوك" وبدأنا في دعوات الشباب للاتفاق على موعد التنفيذ والبحث بجوار الجدران الخارجية للمقابر.

وأضاف عنتر، أن الشباب المشاركين في الحملة، عثروا على ما وصفه البعض "أعمال سفلية وطلاسم بأسماء سيدات وشباب وبنات بالتفرقة أو الموت أو عدم الزواج أو عدم الإنجاب وخراب البيوت وملابس ممزقة وملطخة بالدماء".

وأوضح عمر الجعفري، أحد أهالي مركز البداري، أن مساحة المقابر تقارب من فدانين وأن عملية التطهير والتنظيف تقتصر على محيطها وبالأسطح والأحواش.