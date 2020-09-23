الأمن يُعيد طفل بعد اختطافه وطلب فدية 100 ألف دولار بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، طفلا إلى أسرته؛ بعدما اختطفه 4 أشخاص وطلبوا فدية مالية 100 ألف دولار من أسرته بقرية "تلراك" التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفل "سعيد.إ" 11 سنة، مُقيم بقرية "تلراك" التابعة لمركز شرطة أولاد صقر، يتهم فيه مجهولين باختطاف الطفل وطلب فدية مالية قدرها 100 ألف دولار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3196 إداري أولاد صقر لسنة 2020.

وتبين من التحريات، وجود خلاف بين أحد الخاطفين وخال الطفل، والمتهم طلب فدية مالية من خاله ووالده، واستعان في سبيل بـ 3 آخرين.

وتوصلت التحريات، إلى أن المتهم الأول استدرج الطفل حال تواجده بحفل زفاف أحد أقاربه، واختطفه على دراجة بخارية كانت بحوزته، قبل أن يخفيه بشقة ثم داخل مزرعة، وأثناء تغيير المكان للمرة الثالثة جرى ضبط المتهمين وإعادة الطفل سالمًا إلى أسرته.