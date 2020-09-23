جامعة أسيوط تطبق بدل مخاطر المهن الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، تطبيق بدل مخاطر المهن الطبية على كافة العاملين بمستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك بزيادة بدل المهن الطبية بنحو 75%.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إنه من المقرر أن يستفيد بتطبيق بدل مخاطر المهن الطبية نحو 6 آلاف شخص من العاملين بمستشفيات أسيوط الجامعية، والمقرر احتسابها بأثر رجعي من 6/9/2020، ويتضمن قيمة بدل شهري تبلغ 1225 جنيها للأطباء البشريين بدلاً من 750، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى بدلاً من 400 جنيه.

إضافة إلى صرف 790 جنيه شهرياً لأخصائي التمريض العالى والكيميائيين والفيزيائيين بدلاً من 450 جنيه، أما الحاصلين على دبلومات من فنيين تمريض وفنيين صحيين فيتم صرف لهم 700 جنيه شهرياً بدلاً من 400 جنيه .

وأكد الدكتور طارق الجمال، أن قرار الدولة بتطبيق الزيادة المنصوص عليها يأتي تقديراً لجهد العاملين بالمهن الطبية وعملهم المخلص وما يتعرضون له من مخاطر خلال أداء واجبهم المهني والإنساني فى علاج المرضى.