أبوظبي تحتل المركز 22 عالميا في تصنيف الوجهات الأكثر استضافة للأحداث والفعاليات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إن عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازات جديدة في قطاع سياحة الأعمال، وتتمثل في تصنيفات متقدمة رسخت مكانتها كإحدى أبرز وجهات سياحة الأعمال، وذلك بحسب اتحاد الجمعيات الدولية، والجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات.

وبحسب تقرير اتحاد الجمعيات الدولية الصادر في العام 2019، احتلت أبوظبي المرتبة 22 عالمياً والسادسة على مستوى آسيا في تصنيف الوجهات الأكثر استضافة للأحداث والفعاليات. كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الفعاليات التي استضافتها الإمارة بنسبة 68% في عام 2019 بالمقارنة مع العام السابق، مما جعلها تنفرد باستضافة أكبر عدد من الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام.

كما صعد تصنيف أبوظبي 41 مركزاً في تصنيف الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، والذي يلحظ العدد الإجمالي للمؤتمرات التي عقدت خلال سنة في وجهة معينة، بالإضافة إلى العدد الإجمالي للمندوبين المشاركين.

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وفي هذا السياق، شكّل العام الماضي منعطفاً إيجابياً لجهة إجمالي عدد المندوبين المشاركين في سلسلة الفعاليات والمؤتمرات التي استضافتها الإمارة، الأمر الذي أهلها لنيل المرتبة 56 عالميًا بحسب تقرير الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، بحسب البيان.

وفي تعليق له، قال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: "تمكنا خلال العام 2019 من تحقيق نجاحات وإنجازات متتالية عكست الجهود الحثيثة التي نبذلها نحو ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في قطاع سياحة الاعمال".

على الرغم من الظروف التي فرضها الوباء العالمي والانتكاسة التي طالت العديد من القطاعات، يشهد قطاع سياحة الأعمال في العاصمة الإماراتية عودة تدريجية، مع سلسلة من الأحداث والفعاليات المرتقبة في المستقبل القريب، وفقا لما جاء بالبيان.