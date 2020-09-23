وكيل "صحة دمياط": فرق ثابتة لخدمات علاج الأمراض المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن قطاعات المديرية تواصل تقديم خدمات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، بواسطة الفرق الطبية الثابتة، بوحدات ومراكز الرعاية الأولية والفرق المتنقلة على مستوى المحافظة.

أضاف وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تستهدف الأشخاص الذين أعمارهم فوق ٤٠ عاما، للكشف المبكر عن الإصابة.

كما بين أن مستشفى طب وجراحة العيون "الرمد"، تجري للمرة الأولى، وفي طفرة علمية غير مسبوقة بالمحافظة عددا من عمليات جراحة الشبكية والجسم الزجاجي للعين.

ودعا وكيل الوزارة، الأهالي إلى المشاركة في المبادرة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتعرف على الخدمات المقدمة في كافة المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة للمديرية.