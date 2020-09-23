التشيك تُسجل 2349 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التشيكية تسجيل 2349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وذكر (راديو براغ) الدولي، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة

بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد ارتفعت إلى 53 ألفا و158 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 531 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.