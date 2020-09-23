أعلنت وزارة الصحة التشيكية تسجيل 2349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكر (راديو براغ) الدولي، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدةبفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد ارتفعت إلى 53 ألفا و158 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 531 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر التشيك تُسجل 2349 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.