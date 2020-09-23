الصحة الإماراتية: تسجيل 1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإماراتية 1083 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 87,530 حالة.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- أنه تم تسجيل 970 حالة تماثلت للشفاء. ليبلغ مجموع حالات الشفاء 76,995 حالة، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة ليبلغ عدد الوفيات 406 حالات،كما تم إجراء 103,199 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. تسجيل حالة وفاة ليبلغ عدد الوفيات 406 حالات،كما تم إجراء 103,199 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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