العثور على مخبأ كبير للمواد المتفجرة جنوب بغداد

عثرت قوات الشرطة الاتحادية على مخبأ كبير للمواد المتفجرة جنوب بغداد، وذلك وفقا لما نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ اليوم /الأربعاء/.

وذكر الشرطة الاتحادية -في بيان اليوم /الأربعاء/- " أن قوة مشتركة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية في بغداد، واللواء 42 الجيش العراقي عثرت على مخبأ سري للعصابات الإرهابية. مشتركة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية في بغداد، واللواء 42 الجيش العراقي عثرت على مخبأ سري للعصابات الإرهابية. وتبين أنه يحتوي على كدس كبير للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة في منطقة " مشروع الوحدة " جنوب العاصمة بغداد احتوى على 28 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع والأحجام، و 25 قنبرة هاون ،وكمية من مادة C4 ، ومواد تستخدم في التفجيرات وعتاد احادية وشاشات مختلفة الأنواع والأحجام". للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة في منطقة " مشروع الوحدة " جنوب العاصمة بغداد احتوى على 28 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع والأحجام، و 25 قنبرة هاون ،وكمية من مادة C4 ، ومواد تستخدم في التفجيرات وعتاد احادية وشاشات مختلفة الأنواع والأحجام".

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