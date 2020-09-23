أرمينيا تُسجل 210 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 47 ألفا و877 حالة.



ونقلت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية على موقعها الإلكتروني عن

الوزارة أنه تعافى أيضا 350 شخصًا ليصل إجمالي المتعافين 43 ألفا و26 حالة.وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 942 شخصا بعد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة أمس بينما بلغت الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 292.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.