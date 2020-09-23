كورونا..31.8 مليون إصابة وأكثر من 975 وفاة حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعتين

ارتفاع وفيات كورونا حول العالم

قاربت إصابات فيروس كورونا المستجد لملامسة 31,8 مليون إصابة حول العالم،حتى الأربعاء ، منذ تفشيه أواخر شهر ديسمبر الماضي بمدينة ووهان بالضين .

وتفصيلا، أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 31 مليونا و783 ألفا و676 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 975 ألفا و471 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء ليصل إلى 23 مليونا و400 ألف و797 حالة شفاء.

13 حالة وفاة في ألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1769 ليصل إلى 275927 إجمالا.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 13 حالة إلى 9409.

وفيات المكسيك تقترب من 75 ألفا

Advertisements

أفادت بيانات محدثة من وزارة الصحة المكسيكية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 705263، بالإضافة إلى 74348 حالة وفاة.

وسجلت السلطات 4683 حالة إصابة جديدة بالمرض و651 وفاة، لكن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح بسبب قلة الفحوص.

ارتفاع قياسي في فرنسا

سجلت فرنسا مرة أخرى أكثر من عشرة آلاف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة للمرة السادسة في 12 يوما.

وأعلنت وزارة الصحة عن 10008 حالة جديدة، الثلاثاء، مقارنة مع 5298 الإثنين و10569 يوم الأحد، ولكن أقل من 13498 حالة يوم السبت، ورفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي إلى 468069.

كما أفادت الوزارة بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 31416، بعد تسجيل 78 حالة جديدة، مقارنة بمتوسط أسبوعي يبلغ 60 حالة في اليوم.