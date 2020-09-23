“امرأة الريسين” تمثل أمام القضاء الأمريكي بشأن تسميم ترامب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 3 ساعات

لا زالت تداعيات محاولة تسميم الرئيس الأمريكي متواصلة ، والتي كان اخرها إعلان السلطات الأمريكية القبض على امرأة مشبته بها .

وأعلنت محكمة أمريكية عن استمرار احتجاز امرأة كندية مشبته بأنها حاولت تسميم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمادة الريسين، عبر رسائل بريد.

ومثلت المرأة التي تدعى باسكال سيسيل فيرونيك فيرييه (53 عاما) أمام المحكمة في بافالو بولاية نيويورك لأول مرة، والتي أمرت باستمرار احتجازها في سجن اتحادي، بتهمة توجيه تهديدات لرئيس الولايات المتحدة.

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وحسبما ذكرت إفادة خطية لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، قدمت مع وثائق الاتهام، بأن فيرييه التي كانت تقيم في مقاطعة كيبيك بكندا، أرسلت أيضاً 6 خطابات مماثلة إلى تكساس موجهة لأفراد يعملون في سجون احتجزت فيها عام 2019.

وكانت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أعلنت السبت الماضي، أن قوات إنقاذ القانون اعترضت طردا يحتوي على مادة الريسين السامة كان موجها إلى ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

و”الريسين” هو مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في مؤامرات الإرهاب.

ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، أو حبيبات أو حمض، وحال ابتلاعه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى وفي النهاية الموت بانهيار الدورة الدموية.