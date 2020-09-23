كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل 35 شخصا بانهيار مبنى في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى سكني في بلدة بضواحي مومباي إلى 35 شخصا، فيما يواصل عمال الإنقاذ جهودهم بحثا عن ناجين في ظروف صعبة.

ووفقًا لمسؤول حكومي كبير في الهند، يكافح عمال الإنقاذ، الأمطار والظروف الصعبة للبحث عن ناجين بين الأنقاض إثر انهيار مبنى سكني في زقاق ضيق في بلدة بيواندي الصناعية، على المشارف الشمالية الشرقية لمومباي في وقت مبكر يوم الاثنين.

ونقلت وكالة رويترز، عن رئيس قوة مواجهة الكوارث الوطنية، ساتيا برادان، قوله: "مر أكثر من 3 أيام لذا لا نعرف إن كان هناك أي ناجين لكننا لم نفقد الأمل".

وأضاف ساتيا برادان، أن 8 أشخاص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين وتقوم فرق الإنقاذ برفع الأنقاض للبحث عنهم.

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وكانت أعمال الإنقاذ، تعطلت بسبب الأمطار والمدخل الضيق للزقاق الأمر الذي حال دون جلب معدات ثقيلة لرفع الأنقاض.

ولا يزال المسؤولون يحققون في سبب انهيار المبنى السكني المكون من 3 طوابق الذي كان يضم 54 شقة.

وتشيع مثل هذه الكوارث في الهند خلال فترة سقوط الأمطار الموسمية حيث تتسبب السيول في خلخلة المباني القديمة التي عادة ما تكون مشيدة بطريقة غير قانونية.

ولقي أكثر من 10 أشخاص حتفهم الشهر الماضي عندما انهار مبنى في بلدة ماهاد الصناعية على بعد 165 كيلومترا جنوبي مومباي، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.