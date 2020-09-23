وجه رسالة إلى جمهوره.. المحكمة تؤجل النظر في قضية رفيق بوبكر

أجلت المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، النظر في قضية الفنان رفيق بوبكر، إلى غاية 10 نونبر المقبل، حسب ما أفادته مصادر “اليوم 24”.

ويواجه رفيق بوبكر تهم “الإساءة للدين الإسلامي بواسطة وسيلة إلكترونية المحققة لشرط العلنية، وعدم التقيد بالأوامر، والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية أثناء فترة طوارئ الحجر الصحي، وعدم استعمال الكمامة”.

ووجه رفيق بوبكر، بعد قرار التأجيل، رسالة إلى جمهوره، من خلال موقع “أنستغرام”، وقال في منشور شاركه، صباح اليوم الأربعاء: “لا إله إلا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عفوك ربي، صفحكم اصدقائي، حب المغاربة قاطبة في قلبي، تقديري لمسؤولي بلدي النبلاء. إحساس متعب وإعتذار متجدد وعشق طافح لنبراس وجودي ثلاثي الأزل الله الوطن الملك”.

وتوبع رفيق بوبكر، بعد ظهوره في مقطع فيديو مسرب، ظهر فيه تحت تأثير الكحول، وهو يوجه إهانات للصلاة، والمساجد.

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وكان رفيق بوبكر، قد أمضى ليلة في ضيافة الأمن، قبل أن يعرض على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته، في حالة سراح، مع أداء كفالة مالية قيمتها 5000 درهم، وذلك على خلفية مقطع الفيديو المذكور.