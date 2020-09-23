عبد الخالق فهيد يعود إلى شاشة التلفزة

يعود الكوميدي، عبد الخالق فهيد، إلى شاشة التلفزة، بعد غياب طويل، دام لسنوات، من خلال فيلم تلفزي جديد، يحمل عنوان “التحدي”.

ويشارك في العمل نفسه، إلى جانب عبد الخالق فهيد، عدد من الممثلين، من بينهم الفنان رفيق بوبكر، والفنانة حنان الإبراهيمي، والفنان محمد التسولي، فيما تشرف على إخراج الفيلم، فاطمة الجبيع.

وكان طاقم الفيلم قد أجل تصويره، بسبب الجائحة، قبل أن يباشر ذلك، أخيرا، عقب السماح بعودة عجلة الإنتاج السينمائي، والتلقزي للدوران من جديد، وفق معايير خاصة، وإجراءات احترازية.

وكان فهيد قد صرح في وقت سابق لـ”اليوم24″ أن غيابه عن شاشة التلفاز، لا يعني توقفه عن العمل الفني، إذ انشغل في فترة ماضية بتقديم عروض كوميدية لمغاربة المهجر، ضمن الأنشطة، التي نظمتها وزارة الهجرة.