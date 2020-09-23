الجديدة.. محكمة الاستئناف تقضي بـ 10 سنوات حبسا في حق مغتصب أطفال!

قضت محكمة الاستئناف في مدينة الجديدة، مساء أمس الثلاثاء، بالحبس النافذ في حق ثلاثيني، توبع بتهم استدراج، وهتك عرض قاصر بالعنف.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الجديدة، المتهم (ع.م) من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بـ 10 سنوات حبسا، بعد تقديم العديد من الآباء شكايات، تتهمه باستدراج أبنائهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المشتبه فيه تهما في الملف المذكور، وهو شخص في الثلاثينات من عمره، تهم جنائية ثقيلة تتعلق بـ“استدراج قاصر، وإغرائه باستعمال العنف، محاولة هتك عرض قاصر، وهتك عرض قاصر بالعنف، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، والسكر العلني البين”.
وشهدت محكمة الجديدة في الجلسة نفسها حكما بست سنوات سجنا نافذا في حق عشريني، متهم باغتصاب إبنة عمه بالعنف.
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