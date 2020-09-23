وزير الخارجية البريطاني: لا نستبعد فرض إجراءات إغلاق مرة أخرى

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

حذر وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب من أنه من الممكن فرض إجراءات إغلاق مرة ثانية في حال أخفقت الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون في السيطرة على فيروس كورونا.



وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن راب قال إن فرض إغلاق مرة ثانية" هو ما نريد تجنبه"، ولكنه يبقى خيار لدى الحكومة في حال أخفقت بقية الخيارات.

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وأعرب راب عن أمله أنه في حال " التزم الجميع بالإجراءات" سوف تتمكن البلاد حينئذ من دخول فترة أعياد الميلاد بدون إجراءات إغلاق.

وكان جونسون قد أعلن أمس عن سلسلة من الإجراءات الجديدة بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.