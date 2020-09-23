شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1,083 إصابة جديدة بفيروس كورونا و970 حالة شفاء والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، 103,199 فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 1,083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 87,530 حالة.

Advertisements كما سجلت الوزارة 970 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 76,995 حالة. وأعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة من تداعيات مرض كوفيد19 ليصل إجمالي الوفيات في الدولة 406 حالة.

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