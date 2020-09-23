شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت 4465 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية في البلاد، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 257388.

وأفادت البيانات بتسجيل 140 وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 9977 وهي أعلى حصيلة في منطقة جنوب شرق آسيا.