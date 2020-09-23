شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات من وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت 4465 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية في البلاد، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 257388.
وأفادت البيانات بتسجيل 140 وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 9977 وهي أعلى حصيلة في منطقة جنوب شرق آسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.