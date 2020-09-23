الموت يفجع سي مهدي

أفجع الموت، أمس الثلاثاء، الفنان سي مهدي، الذي أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فقدانه لوالده.

وشارك سي مهدي عبر حسابه الشخصي، وصفحته الرسمية مساء أمس، خبر فقدانه لولده، وكتب:”اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا اللهم ارحم أبي واسكنه جنتك”.

وسارع فنانون لتقديم التعازي لسي مهدي، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، منهم رئيس نقابة مهنيي الفنون الدرامية مسعود بوحسين، الذي دون على فايسبوك: “الله يصبرك صديقي في وفاة الوالد والله يرحمو، ويبدل محبتو صبر ” إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلى الصعيد الفني، غاب سي مهدي عن الساحة الفنية لمدة 8 أشهر، وكانت آخر أعماله “خسارين القلوب”، الذي أصدره بداية السنة الحالية.