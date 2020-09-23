موظفو وزارة التعليم غاضبون من أمزازي..إضرابات واحتجاجات وشارات حمراء

من المرتقب أن يخوض موظفي وزارة التربية حاملي الشهادات، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إضرابا عن العمل أيام 5 و6 و7 أكتوبر المقبل.
ويطالب موظفو الوزارة الوصية بالتعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات تسوية شامل.
ودعت النقاباتان المذكورتان موظفي الوزارة حاملي الشهادات، خوض وقفات احتجاجية موزعة على أربعة أقطاب: الرباط، مراكش، العيون ووجدة.
وعبر المصدر نفسه ، عن أسفه” لاستمرار وزارة التربية في تماطلها ولا مبالاتها، وعدم الاستجابة لمطالب الموظفين”.
هذا، ويطالب الموظفين حاملين الشهادات” الترقية وتغيير الإطار، أسوةً بجميع أفواج القطاع قبل دجنبر 2015،”.
وطالب التنسيق النقابي الثنائي لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات CDT “الحكومة ووزارة التربية بالتعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة وبأثر إداري ومالي”.
وحمل التنسيق الثنائي الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.
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