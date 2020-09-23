حملة “الأيادي البيضاء” تنطلق بطنجة.. والأمن يداهم حانات ومحلات بيع المشروبات الكحولية

داهمت السلطات بمدينة طنجة مساء يوم الثلاثاء، في عملية مشتركة بين إدارة الجمارك والسلطات المحلية والشرطة القضائية، الحانات والمطاعم التي تقدم الكحول، ومجموعة من المحالات التي تعرض فيها.

العملية جائت في إطار الحملة التي تشنها المديرية العامة للأمن الوطني والتي أطلق عليها ” الأيادي البيضاء”، والتي حلت بمدينة طنجة، وشملت مجموعة من الحانات الموجودة في وسط مدينة طنجة.

وترأس العملية رئيس الشرطة القضائية بطنجة، وقائد الملحقة الإدارية الرابعة، وجمركيين تابعين للإدارة الجهوية للجمارك.

الحملة ضد تجارة الخمور المغشوشة أو المهربة، والتي بدأت في الدار البيضاء، امتدت إلى جميع أنحاء تراب المغرب، والتي نتج عنها إحتجاز الآلاف من الخمر المهرب.