إلغاء حفل تسليم جوائز نوبل في ستوكهولم للمرة الأولى منذ سنة 1944

أعلن معهد نوبل، امس الثلاثاء، عن إلغاء الحفل التقليدي لتسليم الجوائز المقرر في 10 ديسمبر في ستوكهولم للمرة الأولى منذ تأسيسها في عام 1944، وذلك بسبب جائحة كوفيد-19.
وبدلا من ذلك، سيقام احتفال متلفز في غياب الفائزين الذين سيحصلون على جوائزهم عن بعد. وستعلن أسماء الفائزين بالجوائز المختلفة (الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد) في المواعيد المحددة بين 5 و12 أكتوبر من ستوكهولم وأوسلو.
وأوضح المعهد، في بيان، أن “الفكرة (هذا العام) هي أن تسلم الميداليات والشهادات للفائزين بطريقة امنة في بلدان إقامتهم، على الأرجح بمساعدة سفارات الفائزين وجامعاتهم”.
وأعلن مدير معهد نوبل النروجي، في تصريح صحفي، أن احتفالا صغيرا سيقام لتسليم نوبل السلام في 10 ديسمبر في أوسلو، ولكن بشكل مختصر.
من جهته، قال مؤرخ مؤسسة نوبل، غوستاف كالستراند، إن “السنة الوحيدة التي لم تنظم فيها هذه الحفلة في ستوكهولم كانت عام 1944” خلال الحرب العالمية الثانية.
وكانت المؤسسة التي تشرف على منح جوائز نوبل قد أعلنت في يوليو الماضي إلغاء المأدبة الكبرى التي أعقبت الاحتفال الذي أقيم في ستوكهولم سيتي هول، وهي سابقة منذ عام 1956 حين ألغيت بسبب حادث دبلوماسي
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