طقس الأربعاء.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا داخل كل من منطقة سوس، والشياظمة والأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل الأطلسية ودلك خلال الصباح والليل، فضلا عن سحب آتية من الجنوب بجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية مع نزول قطرات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا شمال ووسط البلاد، وصحوة بباقي المناطق، مع زوابع رملية محلية محتملة بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة شمالية بالسواحل الوسطى والجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب-الشرقي، وشمالية إلى غربية عموما بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و29 درجة داخل منطقة سوس، والجنوب الشرقي وشرق جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 39 و43 درجة بسوسن والجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و39 درجة داخل منطقة الشياظمة، والسهول الداخلية، والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و33 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس، ومنطقة، البوغاز والريف، وما بين 23 و28 درجة بمرتفعات الاطلس وقرب السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وما بين طنجة والعرائش، وهائجا إلى قليل الهيجان في باقي السواحل.