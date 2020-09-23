ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في مومباي إلى 35 قتيلاً

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

قال مسؤول حكومي كبير في الهند، اليوم الأربعاء، إن عمال الإنقاذ يكافحون الأمطار والظروف الصعبة للبحث بين الأنقاض عن أي ناجين من انهيار مبنى سكني في ضواحي مومباي بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 35.



وقال ساتيا برادان رئيس قوة مواجهة الكوارث الوطنية "مر أكثر من ثلاثة أيام لذا لا نعرف إن كان هناك أي ناجين لكننا لم نفقد الأمل".

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وأضاف أن ثمانية أشخاص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين وتقوم فرق الإنقاذ برفع الأنقاض للبحث عنهم.

وانهار المبنى، المكون من ثلاثة طوابق في زقاق ضيق في بلدة بيواندي الصناعية، على المشارف الشمالية الشرقية لمومباي في وقت مبكر يوم الاثنين.

وتعطلت أعمال الإنقاذ بسبب الأمطار والمدخل الضيق للزقاق الأمر الذي حال دون جلب معدات ثقيلة لرفع الأنقاض.

ولا يزال المسؤولون يحققون في سبب انهيار المبنى الذي كان يضم 54 شقة.