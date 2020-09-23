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شاهد.. البحسني يلتقي عدداً من وجهاء ومشائخ وأعيان المديريات الغربية وعدد من مديريات المحافظة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 23 سبتمبر 2020

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، عدداً من وجهاء ومشائخ وأعيان المديريات الغربية وعدد من مديريات المحافظة.

 

وأكد المحافظ البحسني أهمية إشراك جميع وجهاء وشرائح المجتمع في مختلف المديريات في إبداء الرأي والمشورة وتعزيز لحمة أبناء المحافظة لاتخاذ قرارات موحدة من شأنها تعزيز موقف المحافظة لتلبية المتطلبات والاستحقاقات الضرورية.

 

واستمع محافظ حضرموت من الحضور إلى أبرز متطلبات مديرياتهم، مؤكداً مساندة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لجهود إعادة إعمار المشاريع المتضررة في المديريات الغربية، وإنشاء المشاريع الضرورية في مديريات المحافظة.

 

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بدورهم أكد وجهاء وأعيان ومقادمة المديريات الغربية مساندتهم لمحافظ المحافظة لنيل متطلبات المواطنين، ووقوفهم إلى جانب إخوانهم في السلطة المحلية ووجهاء وأبناء حضرموت عموماً، للخروج بموقف موحد يضمن الحصول على مستحقات أبناء المحافظة، مثمنين مواقف المحافظ تجاه مديرياتهم، ووقوفه إلى جانب إعادة إعمار القطاعات المتضررة في المديريات الغربية، ودعم مختلف مديريات المحافظة.

 

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