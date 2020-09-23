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شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يجدد مطالبه من أردوغان في مكالمة "الساعة" والان مع التفاصيل
الأربعاء 23 سبتمبر 2020
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى الالتزام بوقف التوتر المتصاعد في شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في أعقاب المكالمة التي استمرت أكثر من ساعة، بين ماكرون وأردوغان، إنها تأمل في استمرار الحوار.
وأضافت الوزارة: أن "ماكرون حث تركيا على الاحترام الكامل لسيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والقانون الدولي، والامتناع عن أي عمل أحادي آخر يمكن أن يثير التوترات".
والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا متوترة بشدة بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث لا تزال أنقرة على خلاف مع قبرص واليونان.
وترى فرنسا ،التي يبدو أنها ضاقت ذرعا بالممارسات التركية، أن أنقرة تجاوزت "الخطوط الحمراء" بعد دخولها في المياه الإقليمية القبرصية، وعبثها شرق المتوسط.
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