شكرا لقرائتكم خبر عن 1053 وفاة جديدة بكورونا في الهند خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الهندية أمس الثلاثاء تسجيل 1053 حالة وفاة جديدة و75 ألفا و809 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 88 ألفا و935 حالة والإصابات إلى 5 ملايين و562 ألفا و663 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 4 ملايين و497 ألفا و867 متعافيا.

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