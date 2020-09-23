فرنسا تسجل ما يزيد على 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

سجلت فرنسا 10008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، بما يتماشى مع وتيرة انتشار العدوى مرة أخرى، بعد فترة هدوء مؤقت أعقبت عطلة نهاية الأسبوع أول أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.



وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إن الحالات المؤكدة ارتفعت بمقدار 10008 في غضون 24 ساعة. وبلغ متوسط الإصابات الجديدة على مدار سبعة أيام، حوالي 10500، بعد أن تجاوز 10 آلاف لأول مرة الأحد الماضي.

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والحكومة الفرنسية غير مستعدة لدراسة إغلاق جديد على مستوى البلاد، حيث قال الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إن المواطنين بحاجة إلى تعلم كيفية التعايش مع المرض.

وتعتمد السلطات المحلية في المناطق الأكثر تضررا مثل مرسيليا وليون على إلزام المواطنين بوضع أقنعة الوجه وإغلاق المقاهي مبكرا والحد من التجمعات لاحتواء الفيروس.

وأفادت السلطات الصحية الفرنسية بأن الوفيات المرتبطة بكوفيد- 19 زادت بمقدار 68 لتصل إلى 31416.