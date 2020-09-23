شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا عند أعلى مستوى منذ 13 يوليو والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 سجلت روسيا اليوم الأربعاء 6431 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو أكبر عدد للإصابات المسجلة منذ 13 يوليو.

Advertisements وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و122241 إصابة وهو رابع أعلى حصيلة في العالم. وأعلنت السلطات أيضا عن 150 حالة وفاة بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع الإجمالي إلى 19799 في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه حوالي 144 مليون نسمة.

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