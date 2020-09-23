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شكرا لقرائتكم خبر عن إجبار طائرة نائب الرئيس الأميركي على العودة للمطار والان مع التفاصيل
الأربعاء 23 سبتمبر 2020
ذكرت شبكة فوكس نيوز أن طائرة مايك بنس نائب الرئيس الأميركي أجبرت على العودة لمطار بمدينة مانشستر في ولاية نيو هامبشير، الثلاثاء، بسبب مشكلة في أحد محركات الطائرة.
وذكر تلفزيون محلي نقلا عن مصادر أن سبب المشكلة في المحرك ربما كان اصطدام الطائرة بطائر.
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب.
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