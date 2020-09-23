شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هواوي» يدعو أمريكا لإعادة النظر على قيودها التجارية والان نبدء بالتفاصيل
وتواجه هواوي، أكبر مصنع لمعدات اتصالات الهواتف المحمولة والهواتف الذكية، ضغوطا بفعل قيود تجارية أمريكية تهدف لعرقلة وصول الشركة للشرائح ذات الاستخدام التجاري.
وقال قوه بينغ رئيس هواوي للصحفيين في شنغهاي "عدلت الولايات المتحدة عقوباتها لثالث مرة وهذا جلب تحديات كبيرة لإنتاجنا وعملياتنا".
وتقول واشنطن إن هواوي أداة تستخدمها الصين للتجسس وفرضت منذ 15 سبتمبر قيودا جديدة تمنع الشركات الأمريكية من التوريد للشركة أو خدمتها. ونفت هواوي مرارا أنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
وذكر قوه أنه على الرغم من امتلاك هواوي شرائح كافية لعملياتها مع الشركات والتي من بينها مشروعها لشبكات الجيل الخامس فإنها تشعر بتأثير القيود الأمريكية على مخزونها من شرائح الهواتف الذكية.
ولم تبد واشنطن مؤشرا يذكر على أنها تعتزم خفض حملتها على هواوي التي تأتي في وقت بلغت فيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة أسوأ مستوياتها منذ عقود.
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