شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. الإصابات اليومية ترتفع لمعدلات قياسية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا اليوم الأربعاء 6431 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو أكبر عدد للإصابات المسجلة منذ 13 يوليو. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و122241 إصابة وهو رابع أعلى حصيلة في العالم. وأعلنت السلطات أيضا عن 150 حالة وفاة بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع الإجمالي إلى 19799 في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه حوالي 144 مليون نسمة.

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