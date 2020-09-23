"زخاري" تظهر في الصورة مجددا بعد تحذير بريطاني لإيران

الخليج 365الأربعاء 2020/9/23 01:16 م بتوقيت أبوظبي
حذرت بريطانيا، اليوم الأربعاء، نظام إيران من إعادة البريطانية من أصل إيراني نازانين زخاري راتكليف إلى السجن مرة أخرى.
وقال دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، إن إعادة راتكليف إلى السجن "سيكون أمرا غير مقبول".
واعتقلت راتكليف في مطار الخميني بطهران أثناء سفرها مع ابنتها غابرييلا لزيارة والديها في أبريل/نيسان 2016.
وحُكم عليها بالسجن 5 سنوات بزعم التآمر للإطاحة بحكومة طهران.
وزعم البعض أن راتكليف محتجزة كورقة مساومة لمحاولة التعجيل بحل نزاع بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني بين المملكة المتحدة وإيران حول صفقة دبابات شيفتان أبرمت في السبعينيات.
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