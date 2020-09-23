هل خضع بايدن للتجميل والحقن بالبوتوكس؟.. ترامب يسخر

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، من مرشح الرئاسة الديمقراطي جو بايدن بزعم خضوعه لجراحة تجميلية، ثم تغطيتها بكمامة.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، سخر ترامب من الأمر خلال تجمع انتخابي في مدينة بيتسبرج، قائلًا: "أقصد، بكل أمانة، لماذا أنفق كل هذا المال على جراحة تجميلية إن كان سيخفيها".

ونادرًا ما يرتدي ترامب كمامة بالأماكن العامة في ظل جائحة "كوفيد-19"، واختار العديد من المؤيدين عدم ارتدائها خلال التجمع الانتخابي.

ولم يعلق المتحدثون باسم بايدن فورًا على طلبات التعليق.

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ويرجع الخبراء "امتلاء رأس بايدن بالشعر، وجبهته الناعمة، وابتسامته العريضة" إلى التدخل الطبي، مشيرين إلى خط شعره واختفاء التجاعيد.

وطبقًا لما قاله أحد الخبراء لـ"نيويورك بوست"، يبدو أن بايدن خضع لعملية شد الحاجب، من بين عمليات أخرى، تتضمن حقن البوتوكس.

وقال ترامب: "يدخل مرتديًا قناعا. أتساءل خلال المناظرة، سأكون أنا وهو على المنصة. هل سيدخل وهو يرتدي القناع؟.. السؤال هو هل سيظل مرتديًا إياها خلال المناظرة؟".

وأضاف ترامب أمام التجمع: "أؤيد ارتداء الكمامات عندما تحتاجها".

وكان الرئيس الأمريكي قد هاجم استخدام بايدن للكمامة باعتباره عملا غير رجولي، قائلًا خلال تجمع انتخابي سابق هذا الشهر: "لم أر مطلقًا رجلًا يحب الكمامات. انظروا، أؤيد ارتداءها، ارتدوا كماماتكم عندما تكونون قرب بعضكم البعض، واغسلوا أيديكم، وكل تلك الأمور، لكن هل شاهدتم رجلًا يحب الكمامات مثله؟".