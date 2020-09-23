3 نصائح يقدمها ماكرون.. لا تفوتها

يتزايد القلق في فرنسا مع تسارع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا الذي أدخل 42 مقاطعة في البلاد الدائرة الحمراء، في مؤشرات دفعت الرئيس إيمانويل ماكرون لتقديم نصائحه الخاصة، لمواجهة الوباء العالمي.

1. اغسل يديك.

2. ارتد القناع الخاص بك.

3. حافظ على المسافة الخاصة بك.

Advertisements

هذه كانت روشيتة ماكرون لمواجهة فيروس كورونا، متضمنة ثلاث نصائح قدمها للفرنسيين في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وما بين الإعجاب والتندر الأقرب للطرافة، اختلفت ردود المتابعين حول نصائح سيد الإليزيه، وفق ما طالعته ”الخليج 365” في مواقع فرنسية.

موقع "FL24" الفرنسي كتب "بعد تسعة أشهر من انتشار الوباء، يقدم لنا رئيس الجمهورية ثلاث نصائح... حتى إن أكثر المواطنين نسيانا يعرفها عن ظهر قلب".

في المقابل، كان الموقع يود لو نصح الرئيس "بعدم التقبيل في الشوارع، أو عدم البصق على الأرصفة".

وفيما يبدو أن الموقع من المنصات المعارضة للرئيس الفرنسي، اختتم مادته الإخبارية بتعليق ساخر يقول "على أي حال هناك نصيحة واحدة لن يقدمها لك ماكرون أبدا: اشترك في FL2 مجانا".

وعلى قدر أهمية النصائح التوعوية التي قدمها الرئيس الفرنسي، يبقى مشهد احتضانه فتاة لبنانية غاضبة خلال زيارته لبيروت بعد فاجعة المرفأ، عالقة في الأذهان، في لفتة إنسانية لم تكن بمنأى عن انتقادات المتابعين في ظل تفشي فيروس كورونا.