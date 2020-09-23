مقتل "صديق الله" في أفغانستان

الخليج 365الأربعاء 2020/9/23 11:48 ص بتوقيت أبوظبي
قتل أحد القيادات البارزة لحركة طالبان، في عملية أمنية بالعاصمة الأفغانية كابول، بحسب وسائل إعلامية محلية.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، إن قائدا بارزا بحركة طالبان، يدعى مولاوي صديق الله، قتل في عملية شنتها قوات الأمن الأفغانية، بحسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.
وأضاف فارامارز، أن قوات الأمن شنت عملية في منطقة سوروبي في كابول أمس الثلاثاء، ردا على هجمات شنتها طالبان مؤخرا، فيما لم تعلق طالبان على الأمر حتى الآن.
وكشفت الداخلية الأفغانية، أمس الثلاثاء، عن أن هجمات لحركة طالبان قتلت 98 مدنيا خلال الأسبوعين الماضيين في 24 إقليما بخلاف العسكريين.
ووفق الإحصائيات الحكومية الأفغانية، قُتل ما لا يقل عن 98 مدنيا وأصيب 230 آخرون في هجمات مختلفة لطالبان رغم جهود السلام الجارية.
ويأتي تصاعد أعمال العنف في ظل الجهود التي يقوم بها فريق مفاوضي جمهورية أفغانستان من أجل بدء محادثات مباشرة مع طالبان.
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